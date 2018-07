Xplora, líder absoluta de la Madrugada del viernes (9,7%) y el sábado (8,4%)

PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL FIN DE SEMANA



VIERNES

Neox: Cinematrix - Los Mercenarios 801.000 (4,6%)

Nova: Rubí 482.000 (3,6%)Nitro: El mentalista 454.000 (2,4%)

Xplora: Empeños a lo bestia 246.000 (2,4%)

La Sexta3: Cine - Con el amor no hay quien pueda 410.000 (2,3%)



La Siete: Gran hermano - El diario 231.000 (1,5%)

FDF: La que se avecina 507.000 (3,7%)

Boing: Doreamon Gato Cósmico 260.000 (2,3%)

Divinity: Tu casa a juicio 326.000 (2,4%)

Energy: Toma el coche y corre 155.000 (1,1%)

Nueve: Yo soy Bea 216.000 (1,6%)



Clan TV: Bob Esponja 457.000 (2,6%)

Teledeporte: Automovilistmo 74.000 (0,4%)

24H: La noche en 24H 216.000 (1,3%)



Disney Channel: Cine - Beethoven: La gran oportunidad 375.000 (2,1%)

Intereconomía TV: El gato al agua 268.000 (1,5%)

Marca TV: Fútbol - Clasificación mundial (D) 276.000 (2,5%)

MTV: Vergüenza ajena 89.000 (0,6%)

13TV: Cine - Clara y Francisco 271.000 (1,8%)

Discovery Max: ¿Cómo lo hacen? 240.000 (1,9%)

Paramount Channel: Cine - Mi novia es un extraterrestre 163.000 (1,2%)



SÁBADO

Neox: Los Simpson 552.000 (3,3%)

Nova: ¡Ahora caigo! 392.000 (2,7%)

Nitro: El Equipo A 357.000 (3,1%)

Xplora: Buscadores de fantasmas 281.000 (1,6%)



La Sexta3: Cine - La novena puerta 501.000 (3,8%)

La Siete: U24 325.000 (2,5%)

FDF: La que se avecina 652.000 (4,1%)

Boing: Tom y Jerry 434.000 (3,3%)

Divinity: El vestido de tu boda 343.000 (2,4%)

Energy: ¿Quién da más? 305.000 (2,6%)

Nueve: Gran hermano - La casa en directo 129.000 (3,2%)



Clan TV: La abeja maya 449.000 (9,6%)

Teledeporte: Fútbol - Liga española 203.000 (1,2%)

24H: Zoom tendencias 126.000 (1,7%)



Disney Channel: Cine - Balto 2 522.000 (3,1%)

Intereconomía TV: Más se perdió en Cuba 204.000 (1,3%)

Marca TV: Fútbol Sala - Liga Nacional 162.000 (2,2%)

MTV: Vergüenza Ajena 209.000 (1,5%)

13TV: La noche de Cadena 100 182.000 (1,2%)

Discovery Max: Acuarios XXL 320.000 (2,1%)

Paramount Channel: Cine - La séptima profecía 309.000 (2%)



DOMINGO

Neox: Los Simpson 616.000 (3,2%)

Nova: ¡Ahora Caigo! 420.000 (2,9%)

Nitro: El Equipo A 448.000 (3,6%)

Xplora: La casa de empeños 439.000 (2,6%)

La Sexta3: Cine - Juego de Supervivencia 486.000 (2,5%)



La Siete: Gran Hermano - El debate 212.000 (1,4%)

FDF: La que se avecina 809.000 (4,3%)

Boing: Doraemon el gato cósmico 308.000 (1,8%)

Divinity: Cambio de look 341.000 (2,1%)

Energy: Cine - Dead or alive 256.000 (1,3%)

Nueve: Gran Hermano - La casa en directo 167.000 (3,2%)



Clan TV: Bob Esponja 495.000 (2,8%)

Teledeporte: Fútbol - Liga española 2D 222.000 (1,2%)

24H: Repor - La fábrica del pueblo 164.000 (0,6%)



Disney Channel: Cine - Balto 2 306.000 (2,1%)

Intereconomía TV: Doce hombres sin vergüenza 182.000 (0,9%)

Marca TV: Fútbol - Liga española 2D 419.000 (3%)

MTV: Vergüenza ajena 211.000 (1,3%)

13TV: Nuestro Cine - El padre de la criatura 393.000 (2,4%)

Discovery Max: Joyas sobre ruedas 358.000 (1,8%)

Paramount Channel: Cine - El pelotón chiflado 351.000 (2,1%)