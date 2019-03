Antena 3 (13,2%), privada que más crece vs marzo 2016, lidera el ranking de emisiones más vistas y el Target Comercial

Antena 3 logra en marzo crecer en la diferencia interanual hasta cerrar el mes con un 13,2% de cuota (+0,4), frente al descenso de -0,6 puntos de su competidor. Este resultado sube en la franja estelar al 13,8% (+0,2 vs marzo 2016). En el mes que acaba de concluir, se sitúa como la cadena líder del Target Comercial, tanto en el total día (13%), como en el Prime Time (15%).

Junto a la franja estelar, la Tarde (14,9%) y la Mañana, que lidera de forma absoluta en marzo con un 14%, son sus bandas más fuertes. También es la cadena preferida entre los Jóvenes, entre los espectadores de 35 a 54 años y entre el público masculino, además de la generalista más seguida entre los Niños.

Por ámbitos, Antena 3 lidera en Andalucía (14,3%), Valencia (14,5%), Castilla-La Mancha (15,6%) y Baleares (13,4%).

Además, el canal de Atresmedia Televisión es líder absoluto los fines de semana, cuando lidera todas las franjas de la Mañana a la Tarde.

También bate este mes la emisión más vista de la temporada con el encuentro de Champions entre el Nápoles y el Real Madrid, que registra 6.750.000 espectadores y el 36,4% de cuota, líder en todos los targets y ámbitos. Esta emisión se sitúa, asimismo, a la cabeza de un ranking mensual que acapara Antena 3.

laSexta, por su parte, finaliza marzo con un 6,4% de share y vuelve a situarse líder sobre Cuatro, ya durante siete meses seguidos. También gana a su competidor directo en el Prime Time al registrar un 6,8% de cuota en la franja de mayor consumo, además de en la Sobremesa y en la Tarde. Un mes más, cabe destacar el buen rendimiento de ‘laSexta Noticias’, que se sitúa ya durante 57 meses consecutivos por encima de Noticias Cuatro (desde jul-12).

Con estos resultados, Atresmedia Televisión obtiene en marzo una cuota de pantalla del 27,1%, el grupo que mejor mantiene su audiencia interanual, frente a la caída de casi un punto que registra su competidor a pesar de contar con un canal más. Grupo líder de la Tarde (28,9%), obtiene en Prime Time (27,7%) y el Late Night (28,5%) sus franjas más altas. En Target Comercial, logra un 29,3% en total día y en Prime Time un 30,8%, líder y +1,2 puntos por encima de su rival directo.

Además, vuelve a ser el grupo más visto en diferido, con una audiencia en este consumo del 21,2% de cuota. Antena 3 (13,5%) vuelve a ser la cadena más vista hasta 7 días después en el televisor y Nova (3%) es la temática con más seguimiento en este consumo.

El estreno de la tercera temporada de ‘Allí abajo’ es lo más visto en diferido de marzo y en lo que va de año con 474.000 espectadores, lo que supone un aumento del +12% a su audiencia lineal y con lo que suma en total más de 4,3 millones de espectadores.

De hecho, 12 de las 20 emisiones más vistas en diferido corresponden a Antena 3, con el citado estreno de ‘Allí Abajo’ a la cabeza. Así, el estreno de ‘Tu cara no me suena todavía’ y la final de ‘Tu cara me suena’ son las emisiones de entretenimiento más vistas en diferido. ‘El secreto de Puente Viejo’ sigue viviendo su particular liderazgo en este ranking y vuelve a ser la oferta de day time más vista en diferido.

Antena 3 copa las emisiones más vistas del mes

Antena 3 logra en marzo, además de la emisión más seguida de la temporada –con el Nápoles-Real Madrid (6.750.000 espectadores y el 36,4% de cuota)- copar el ranking de las 20 emisiones más seguidas del mes.

Todas se sitúan en el Prime Time, donde Antena 3 logra una de sus mejores franjas, un 13,8%, con una variada y sólida programación integrada por diversos géneros: deporte, ficción, entretenimiento.

Así, [[LINK:EXTERNO|||http://www.antena3.com/programas/el-hormiguero/|||‘El Hormiguero 3.0’]] es el programa diario más visto de la televisión y líder absoluto de su franja por séptimo mes consecutivo con cerca de 3 millones de seguidores y el 15,4% de cuota, resultado con el que, además, sube +0,4 puntos respecto a febrero y marca su segundo mejor dato mensual de temporada. Rey imbatible del ‘minuto de oro’ un mes más, el programa que conduce Pablo Motos logra una gran distancia con sus competidores de 5 puntos.

La final de [[LINK:EXTERNO|||http://www.antena3.com/programas/tu-cara-me-suena/|||‘Tu cara me suena’]] se sitúa como la emisión de entretenimiento más vista de la televisión en marzo con su récord histórico, 28,8% de cuota, y la única en este género que supera los 4 millones de seguidores (4.012.000). En Twitter, es la emisión con más autores del mes: 15.557 autores y 84.030 comentarios.

El estreno de ‘[[LINK:EXTERNO|||http://www.antena3.com/programas/tu-cara-no-me-suena-todavia/|||Tu cara no me suena todavía’]] toma el relevo de los viernes y se sube al escenario ante más de 3,4 millones de espectadores y el 25,9% de cuota, lo que supone el mejor arranque del formato en su historia. En sus cuatro galas emitidas, es líder absoluto de su franja con un 23% de cuota y más de 3,3 millones de espectadores. También toma el relevo de su predecesor en redes sociales, convirtiéndose en la segunda emisión con más autores del mes (12.521 autores) y más de 56.000 tuits. De hecho, es lo más comentado de los viernes y el programa de entretenimiento con más audiencia social en marzo en Twitter.

En ficción irrumpe a lo más alto [[LINK:EXTERNO|||http://www.antena3.com/series/alli-abajo/|||‘Allí Abajo’]], ficción que arranca su tercera temporada como el mejor estreno de ficció del año y la mejor emisión de ficción del mes con más de 3,8 millones de espectadores y el 23,7%, datazo que le sitúa como líder absoluto del día. En sus dos capítulos, ambos en el ranking de emisiones más vistas del mes, promedia un 22,4% de cuota y más de 3,7 millones de espectadores y es líder destacado, a 8 puntos de la siguiente opción (Telecinco).

También llega este mes el estreno de [[LINK:EXTERNO|||http://www.antena3.com/programas/arbol-vida/|||‘El Árbol de tu vida’]], presentado por Toñi Moreno, que contó con Antonio Banderas como protagonista y fue la oferta más seguida de la franja estelar tras el fútbol con 2,2 millones de espectadores (2.171.000) y el 14,5% de cuota.

Los miércoles, ‘Top Chef’ consigue una media en marzo de más de 1,5 millones de espectadores (11,3%) y logra su segunda entrega más vista de la temporada, el pasado día 29 con más de 1,7 millones de seguidores (12,1%).

En el terreno de las series diarias, Antena 3 se mantiene como líder de ficción de Sobremesa y Tarde con sus dos títulos: ‘Amar es para siempre’, con una media en el mes del 13,1% y más de 1,4 millones de seguidores y ‘El secreto de Puente Viejo’, que logra un 16,5% de cuota y cerca de 1,6 millones de espectadores. Además, este mes, ‘Amar es para siempre’ bate su récord de temporada al alcanzar, el pasado martes 28 un 14,3% de cuota.

Antena 3 Noticias 2 repite máximo de temporada y logra récord diario

En el terreno informativo, ‘Antena 3 Noticias 2’, con Vicente Vallés, es la edición más seguida de la cadena en marzo con cerca de 1,9 millones de espectadores y el 12,1% de cuota, dato con el que iguala su máximo de temporada y su mejor mes desde ene-16 (12,7%). Además, este mes la edición se convierte en referencia de los espectadores para informarse sobre los atentados producidos en Londres al registrar el pasado miércoles 22 de marzo más de 2,5 millones de seguidores y el 15,2% de cuota, datos con los que batió su récord de temporada.

Esta edición también sube en el fin de semana de la mano de Matías Prats y Mónica Carrillo, al registrar un 12,2% (+0,4 vs febrero) y más de 1,8 millones de seguidores. La primera edición consigue por su parte un 14,4% de cuota y cerca de 1,7 millones de espectadores y un 12,5% y más de 1,5 millones de seguidores de lunes a viernes.

La Mañana, territorio de Antena 3

Antena 3 ha sido un mes más la cadena líder de la Mañana, donde registra un 14%, hasta un 15,9% en la franja de lunes a viernes gracias a la solidez de sus programas diarios.

[[LINK:EXTERNO|||http://www.antena3.com/programas/espejo-publico/|||‘Espejo Público’]], magazine que conduce Susanna Griso, prosigue con su mejor temporada histórica (18,5% y 500.000 espectadores) tras alcanzar en el mes un 17,7% de cuota, líder del Target Comercial (18,7%). Antes, ‘Un café con Susanna’ reúne al 13,2% de la audiencia y más de 300.000 espectadores a primera hora de la Mañana. Cierra el bloque de actualidad ‘Espejo Público: la última hora’ con una media en marzo del 13,4% y más de 400.000 seguidores.

Después, ‘Karlos Arguiñano en tu cocina’ anota cerca del 15% y más de 560.000 espectadores de media y, posteriormente, ‘La Ruleta de la Suerte’, prosigue su reinado como líder imbatible de su franja con un 16,8% y cerca de un millón de espectadores de media en el mes.

Por la tarde, los concursos de Antena 3 mantienen sus buenos registros un mes más: ‘¡Ahora caigo!’ cierra marzo con un 14,6% y más de 1,4 millones de espectadores y ‘¡Boom!’ logra un 13,8%, con más de 1,7 millones de seguidores. Además, este mes registra su máximo de temporada el 22 de marzo con un 15,3% de cuota (2.084.000 espectadores) el día en que ‘las Extremis’ se despedían del programa tras 116 ediciones.

El cine es marca de éxito en Antena 3 y tiene nombre de ‘El Peliculón’. Su contenedor cinematográfico de referencia es líder absoluto de su franja con una media en marzo del 12,3% y cerca de 2 millones de espectadores.

Destaca ‘Hansel y Gretel: Cazadores de Brujas’ (5 de marzo) que, con más de 2,6 millones de espectadores y el 14,6%, es la película más vista este mes en la televisión comercial.

Por su parte, el ‘Multicine’ sigue sin encontrar rival en las sobremesas y las tardes del fin de semana y además sube más de medio punto respecto al mes pasado hasta el 14,5% (frente al 10,9% de Telecinco) y más de 1,8 millones de espectadores de media. Líder en todas sus sesiones, la segunda repite como la más potente con un 15,6% y más de 1,9 millones de fieles.

laSexta, siete meses líder sobre Cuatro

laSexta anota un 6,4% de share en marzo y crece en Prime Time hasta el 6,8%, por lo que amplía su ventaja con Cuatro, al que supera ya durante siete meses consecutivos.

‘laSexta Noticias’ (8,9%) vuelve a ser un mes más uno de sus contenidos más fuertes y suma 57 meses (desde jul-12) por delante de Noticias Cuatro (5,9%), al que aventaja en +3 puntos.

La edición de las 14h L-V, con Helena Resano, es la mejor de las ediciones de la cadena con una media en el mes del 12,6% y cerca de 1,3 millones de espectadores. Encadena 57 meses por encima de Noticias Cuatro 1 (desde jul-12).

Su segunda edición, conducida por Cristina Saavedra, duplica el resultado de su competidora con una media en marzo del 8,1% y cerca de un millón de seguidores, mientras que esta edición del fin de semana, que conduce Cristina Villanueva, gana a su rival por tercer mes consecutivo con un 5,9% y más de 770.000 seguidores.

[[LINK:EXTERNO|||http://www.lasexta.com/programas/salvados/|||‘Salvados’]] es el programa más visto de la cadena en el mes de marzo con más de 1,9 millones de seguidores (10%) y registra su entrega más seguida el día 5, con 2.143.000 espectadores (10,8%) con el análisis entre votantes de Podemos sobre cómo ha cambiado el partido en tres años.

[[LINK:EXTERNO|||http://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/|||‘El intermedio’]] sube y es el espacio diario más visto de laSexta con una media del 9,4% de cuota (+0,4 puntos) y más de 1,7 millones de espectadores.

[[LINK:EXTERNO|||http://www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/|||‘Al Rojo Vivo’]], la tertulia matinal líder, crece y aumenta su distancia respecto a ‘Las Mañanas de Cuatro’ (10,5%), al que supera ya durante 18 meses, con un 11,6% de cuota de pantalla (+0,2 vs febrero) y cerca de 700.000 espectadores. La distancia del espacio de Antonio G. Ferreras frente a su rival es de +1,1 puntos en marzo.

En marzo, llega muy bien al Prime Time de laSexta [[LINK:EXTERNO|||http://www.lasexta.com/programas/cazadores-trolls/|||‘Cazadores de Trolls’]] con Pedro García Aguado, que arranca con más de 1,6 millones de espectadores (1.615.000), con el 8,7% de cuota y como lo más seguido de la cadena ese día.

‘El jefe infiltrado’ cierra la temporada con un 8,2% y 1.364.000 espectadores y se convierte en uno de las mejores ofertas estelares de la cadena.

‘El taquillazo’ sube en marzo +0,7 puntos respecto a febrero hasta el 8,2% de cuota y sigue siendo la marca de referencia cinematográfica de la cadena. ‘Gangster Squad: Brigada De Elite’, con más de 1,5 millones de espectadores (9,8%) emitida el lunes 13 es la película más vista del contenedor este mes.

‘Jugones’, con Josep Pedrerol, supera los 650.000 espectadores en marzo, con una cuota del 5,4%, su mejor mes desde noviembre y que le sitúa con la mínima diferencia mensual respecto a su competidor directo.

‘Más vale tarde’, que estrena imagen y plató desde el lunes, consolida su audiencia en marzo, con un 7,1% de cuota y 680.000 espectadores, datos con los que casi duplica a su competidor en la franja (3,8% de Cuatro).

’laSexta Noche’ registra en el mes un 7,3% y cerca de 850.000 espectadores. Mantiene su gran repercusión en Twitter, imbatible como el programa de más repercusión de los sábados. La emisión del 11 de marzo es la emisión de actualidad de más autores del mes: 7.143 autores.

El domingo, ‘El objetivo de Ana Pastor’ obtiene de media en marzo cerca de 1,2 millones de espectadores (6,6%) y logra su entrega más vista del mes el pasado domingo, con la exclusiva sobre el piso del Director General de Tráfico que siguieron más de 1,6 millones de espectadores (8,7%).

En la Sobremesa, [[LINK:EXTERNO|||http://www.lasexta.com/programas/zapeando/|||‘Zapeando’]], capitaneado por Frank Blanco, concluye marzo con más de 770.000 espectadores y un 6,7% y aumenta la ventaja en la franja con Cuatro a +3,1 puntos.