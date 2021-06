Sarah Paulson revela que Matthew Perry ('Friends') rechazó besarla en una fiesta

El mítico juego de la botella era un arma de doble filo en nuestra niñez: podíamos ser besados por la persona que nos gustaba, o ser rechazados públicamente a recibir un beso suyo. En el caso de Sarah Paulson con Matthew Perry, la cosa no tuvo un final feliz.

En una fiesta organizada por la excepcional Carrie Fisher, los invitados decidieron jugar al 'sombrero del amor' para amenizar la velada. En un sombrero, se introducían los nombres de todos los asistentes a la celebración apuntados en papelitos y después, cada participante iba extrayendo un nombre al azar.

Sarah Paulson | Getty

Hubo un momento de la noche, en la que le tocó a Matthew Perry coger del sombrero uno de los trozos de papel. El nombre que aparecía en el fragmento era el de Sarah Paulson, pero el intérprete de Chandler en 'Friends' decidió no besar a la actriz de 'American Horror Story', y se fue velozmente del lugar de la fiesta.

Ahora, años más tarde de aquel suceso, Sarah Paulson lo ha contado en una entrevista con Jimmy Kimmel en su show 'Jimmy Kimmel Live!', llegando a reírse de la reacción que tuvo Perry.

''Le miré y él estaba en plan: ''Me has tocado tú'', y yo estaba a lo: 'Oh, bueno, besémonos'… Él dijo que no y se fue'' rememora la actriz entre risas.

''Al final acabamos interpretando juntos a un matrimonio en la serie 'Studio 60' y obtuve mi beso, en realidad fueron muchos besos. Y cariño, él se arrepintió de no haberme besado la noche de aquella fiesta'' declaró burlonamente Paulson.

Su comentada apariencia en el reencuentro de 'Friends'

Desde que se estrenó 'Friends: el reencuentro' la apariencia de todos los actores que participaron en la serie hace varias décadas, ha sido muy comentada en las redes sociales, sobre todo la de Matthew Perry. Perry aparece más mayor, puesto que el tiempo no perdona a nadie, así como con un aspecto físico que queda sumamente lejos de su rostro juvenil interpretando a Chandler. Además, hace años reconoció haber tenido problemas de drogadicción y ser operado de urgencia por el desastroso estado en el que se había quedado su páncreas tras un grave problema de alcoholismo.

