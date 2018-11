El momento más duro de Kit Harrington durante la grabación de la temporada final de 'Juego de Tronos'

A la espera de conocer el final de 'Juego de Tronos' en 2019. El rodaje ya ha terminado, y los protagonistas de la serie de HBO han compartido con Entertaining Weekly lo que sintieron cuando el guion de la octava temporada llegó a sus manos. No obstante, la reacción de Kit Harrington fue la más curiosa y conmovedora de todas.

A diferencia del resto de sus compañeros, el actor, que encarna a Jon Snow en la serie, decidió no leerse el guion cuando lo recibió. "¿Por qué me lo iba a leer en la cabeza cuando puedo escuchar a los actores leyéndolo y descubrir lo que pasa junto con mis amigos?", explicaba Kit Harrington a la revista. Y tenía razón, el impacto en la lectura fue para él mucho mayor, se echó a llorar varias veces según la historia avanzaba.

"En cada temporada, al final del último guion se leía 'Fin de la temporada 1', o 'Fin de la temporada 2'. En este se leía 'Fin de Juego de Tronos'", añadía Kit. Por su parte, el actor Peter Dinklage en la misma entrevista, que admitió que "fue la primera vez" que no leyó primero el final para ver si Tyrion Lannister sobrevivía.

Después de casi una década juntos, aquellos que han sobrevivido se enfrentan al final de una historia que les ha unido como a una familia. Ha sido un rodaje con muchas lágrimas, no solo por parte de Kit Harrington, ya que Emilia Clarke ha confesado a EW que lloró mucho mientras filmaban la octava temporada, "cuando tenía una escena con alguien, me giraba y le decía: "Dios mío, no voy a volver a hacer esto nunca más', y se me saltaban las lágrimas".

Tantas lágrimas solo nos adelantan una cosa. La octava temporada de 'Juego de Tronos' promete hacernos llorar más que ninguna ¿Estaremos preparados para lo que nos espera?