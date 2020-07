La desaparición de Naya Rivera se suma a la lista de tragedias que está afectando al reparto de 'Glee'. Los fans, consternados ante la noticia, mostraron su dolor en redes sociales. La actriz Lea Michele, con la que todo el cast parece que tuvo problemas durante el rodaje, recibió duras críticas por Twitter al no compartir nada sobre su compañera, con la que tampoco tenía una buena relación. Los mensajes que recibió Michele provocaron que la actriz decidiera cerrarse la cuenta en la red social.

Desde que la noticia de la desaparición de Naya Rivera saliera a la luz, sus compañeros de 'Glee' mostraron su sorpresa y tristeza con sus mensajes en Twitter. Pero el silencio de Lea Michele generó entre los fans enfado, que no dudaron en mandarle mensajes, algunos agresivos, en los que mostraban su descontento.

Rivera contó en su libro 'Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes and Growing Up' cómo era la relación de ambas actrices en el set de rodaje. "Las dos somos mujeres competitivas y de carácter fuerte, no solo entre nosotras sino frente a todo el mundo, y esa no es una buena mezcla".

"A medida que el personaje de Santana fue pasando de ser secundario a tener cada vez mayor protagonismo y tiempo en pantalla, creo que a Rachel -quiero decir, Lea- no le gustó compartir los flashes. Si yo me quejaba de alguien o de algo, ella asumía que estaba criticándola. De repente comenzó a ignorarme, y eventualmente la cosa llegó al punto tal de que no me dirigió la palabra durante toda la temporada seis".

Pese a estas declaraciones, parece ser que la relación entre ambas estaba empezando a calmarse. Lea, embaraza de su primer hijo, recibió la felicitación de Naya en la publicación de Instagram de la actriz con la que comunicó la feliz noticia. Sin embargo, el gesto de Michele al no comentar sobre la desaparición de su compañera pone en duda la amistad de ambas.

La actriz Naya Rivera desapareció el miércoles 8 cuando se encontraba con su hijo de 4 años en el lago Piru, al sur de California. Tras saltar al lago para nadar la actriz no volvió al bote. La policía trabaja ahora en el rescate de su cuerpo, ya que consideran que hay pocas probabilidades de que siga con vida.

