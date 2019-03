Unos zombies muy vivos

La cadena de televisión estadounidense AMC ha encargado una segunda temporada de su serie de zombies "The Walking Dead", por la buena acogida que tuvo su estreno el 31 de octubre pasado en Estados Unidos, ha informado el diario 'USA Today'.



El segundo episodio, con 4,7 millones de espectadores en EEUU, confirmó el interés despertado por esa historia de apocalipsis de muertos vivientes basada en la novela gráfica de Robert Kirkman, que ya se ha convertido en la serie propia de AMC con más éxito, por delante de las premiadas "Mad Men" y "Breaking Bad".



"The Walking Dead" logró superar todas las expectativas en su estreno el día de Halloween, cuando congregó a 5,3 millones de espectadores frente al televisor, una cifra récord para el canal de cable.



La segunda temporada de la serie, protagonizada por Andrew Lincoln ('Love Actually', 2003) y Sarah Wayne Callies ('Prison Break'), se emitirá en 2011 y constará de 13 capítulos, frente a los seis que tiene la primera temporada, cada uno de una hora.



La producción es un proyecto del realizador Frank Darabont ('Cadena perpetua', 1994), candidato a tres Óscar, quien se enamoró de la novela gráfica "The Walking Dead" de Robert Kirkman tras encontrarla casualmente en una librería y apostó por trasladar su inquietante trama a la pequeña pantalla con un estilo cinematográfico.



"The Walking Dead", que se emite en España a través de Fox a las 22.50 horas de los viernes, relata las penurias por las que deben pasar un grupo de personas que sobreviven a un cataclismo que ha devastado la Tierra y ha desencadenado la mutación en zombis de la mayor parte de la población.



"The Walking Dead" se emite actualmente en 120 países y 33 idiomas a través de los canales internacionales de la cadena Fox.