'Euphoria' es una de las series de ficción adolescente más aclamadas de la temporada, no solamente por ser producida por el rapero Drake, sino por tratar temas comprometidos como el sexo y las drogas. Además, contar con grandes estrellas como Zendaya también ha generado mucha expectación.

De hecho, las últimas apariciones de la actriz junto a su compañero Jacob Elordi han hecho saltar las alarmas entre los fans. Desde este verano se rumorea que más allá de amistad los intérpretes tienen una relación amorosa, puesto que, después de la primera temporada de 'Euphoria', ambos se dejaron ver paseando por varios monumentos turísticos en Grecia dejando claro que su relación en la ficción es completamente distinta a la realidad.

A pesar de estos hechos, durante las últimas semanas Zendaya y Elordi han querido quitar hierro al asunto y la actriz declaró que su aparición en Atenas no era nada más que unas vacaciones familiares, sin hacer referencia a su compañero de trabajo, diciendo: "Estuve de vacaciones con mi familia, y fue muy bonito. Ha sido la primera vez que me he relajado en mucho tiempo. Por primera vez en mucho tiempo me separé del mundo".

Aunque Zendaya no quiso entrar en detalles y parecía haber dejado todo zanjado, los rumores han vuelto de nuevo. El detonante ha sido la coincidencia de los intérpretes en Sydney gracias a un evento de GQ, y es que ambos han pasado juntos Acción de Gracias muy lejos de casa, algo que ha extrañado a los fans.

Zendaya ('Euphoria') | Getty