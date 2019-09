Zendaya se encuentra en el mejor momento de su carrera y parece que la vida le sonríe también en el terreno amoroso. Los rumores apuntan a que la actriz de 23 años está saliendo con su compañero de rodaje en 'Euphoria' Jacob Elordi.

Hace unos días, la pareja fue vista haciendo turismo en la Acrópolis de Atenas. Ahora Zendaya ha hablado sobre este viaje, que fue más familiar de lo que pensábamos. En un evento publicitario de Lancôme, la joven ha revelado algunos detalles de su periplo en Grecia para E! News.

Zendaya y Jacob Elordi en 'Euphoria' | HBO

"Estuve de vacaciones con mi familia, y fue muy dulce. Ha sido la primera vez que me he relajado, ya sabes, en mucho tiempo. Por primera vez en mucho tiempo me separé del mundo".

Aunque no hizo ninguna referencia explícita a la presencia de Jacob Elordi en su viaje familiar, parece claro que el actor le acompañó en estos días de relajación.

Zendaya desconectó tanto que se sorprendió de ver su imagen promocional de la fragancia de Lancôme al volver al aeropuerto en su camino de vuelta a casa.

