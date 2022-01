Zendaya ('Euphoria') explica por qué decidió dejar de mostrar su vida en redes sociales

Las redes sociales son un canal para llegar a millones de personas por todo el mundo. Por ello, muchas celebridades las usan para que les conozcan mejor y lanzar mensajes o apoyar las causas que creen más justas. Por otra parte, estas plataformas pueden servir para compartir con los fans estilos de vida o promocionar sus proyectos.

Ahora mismo, Zendaya es una de las estrellas más influyentes, gracias a películas como 'SpiderMan: Sin camino a casa', 'Dune' o la popular serie 'Euphoria', que recientemente ha estrenado su segunda temporada.

La actriz de 25 años no se ha cortado en mostrar sus pensamientos en redes sociales, pero según reveló en una entrevista con Interview, tiene reparos a la hora de exponerse por este medio.

"Siempre pienso, ¿de qué manera mi voz es más potente o palpable? No soy tan activa en las redes sociales como lo solía ser, pero eso es por una razón. Me encanta decir cómo me siento y hablar sobre cosas, pero tampoco quiero que se me vaya la vida tuiteando", admitió la intérprete.

"Acabo de tuitear sobre algo, pero ¿qué hice realmente al respecto?", se ha cuestionado Zendaya. "Con suerte, mi habilidad para contar historias, para dar voz a esas historias que no he visto antes, poner en valor formas diferentes de amor negro y de diferentes colores de nuestra experiencia emocional, esa será mi forma de hacerme oír. Esa será mi acción", ha aclarado.

En consonancia, la ex estrella de Disney ha explicado la labor del intérprete en estos casos: "Porque aprendemos a ser personas no solo a través de las interacciones, sino también viendo películas y televisión. Quieres ser como tu personaje favorito. Muchas personas han formado a otras en función de lo que han visto en los medios".

Apoyando estas palabras, la actriz estadounidense dijo a In Style que "siempre he dudado en usar la palabra 'activista' para mí misma". "Esa es una elección de todos los días para dedicar tu vida a una causa", comentó.

Además, ella misma explicó que tampoco acostumbraba a publicar imágenes de su familia tras encontrarse con situaciones desagradables en el pasado. Y ya en 2015, la actriz tuvo que salir en defensa de sus padres después de que un usuario de Internet criticara sus físicos.

