James Scully ha dado una perfecta interpretación de Forty Quinn en la temporada 2 de 'You', y su complicado personaje se ha ganado el corazón de los fans.

Aunque el hermano de Love no tarda en dejar claro que puede ser impredecible, uno de los aspectos que más ha generado debate ha sido la sexualidad de Forty, algo que parece aclararse cuando comienza una relación con Candace, la ex de Joe.

Sin embargo, el actor ha respondido a preguntas sobre la serie en sus redes sociales y ha dejado muy claro que Forty no es hetero.

"No decidimos que lo fuera, y no lo era, y no lo es, y nunca lo será", asegura.

También continuó reconociendo que le hubiera gustado que "Forty y Joe se fueran de la mano hacia el atardecer a empezar una vida juntos", pero que en esta serie "no hay finales felices", añade bromeando.

En una entrevista con ET ha seguido hablando sobre la posible pansexualidad de Forty.

"Hubo conversaciones sobre hacerle pansexual. La verdad es que he tenido trabajos donde eso era un punto a tener en cuenta, pero aquí yo dije, no me voy a centrar en esto. Y a los cuatro episodios, me dieron una novia y yo me quedé en plan, oh, guay".

"Pero creo que Forty tendría sexo con quien quisiera simplemente. Y ha estado bien interpretar al personaje aunque incluso aunque me diera cuenta retroactivamente de que era sexualmente fluido aunque no necesitábamos aclarar eso de ninguna forma. Era lo que era y era quien era".

