'You' vuelve esta Navidad con su temporada 2 y con un Penn Badgley más espeluznante que nunca.

La serie, que atrapó a todo el mundo con su primera entrega, ha presentado su primer avance y podemos ver que Joe ha cambiado su identidad, pero no sus ideas perturbadoras.

"El amor me ha llevado a sitios muy oscuros", reconoce el protagonista, al que en esta temporada de unen Victoria Pedretti ('La maldición de Hill House'), Jenna Ortega ('Jane The Virgin') y su "ex" desaparecida, Ambyr Childers (Candace).

La segunda temporada de 'You' se estrena el 26 de diciembre.

