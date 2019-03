Conoce a los nuevos y misteriosos personajes de 'You' en su segunda temporada

La noticia de la confirmación de la segunda temporada de 'You' vino de la mano de la actriz que encarnará a la nueva obsesión de Joe Goldberg, el personaje interpretado por Penn Badgley, tras (¡¡¡Cuidado!!! Que aquí vienen los spoilers) la muerte de Beck y abandonar Nueva York para irse a vivir a Los Ángeles.

Para esta segunda entrega, el equipo de casting ha fichado a nuevas caras y aquí te los vamos a presentar.

A Love Quinn ya la conoces. Victoria Pedretti ('La maldición de Hill House') dará vida a la nueva víctima y obsesión del librero. Quinn es una aspirante a chef que trabaja en una tienda de alta gama y está alejada de las redes sociales.

Pero vamos con los nuevos personajes. El primero de ellos es Forty Quinn, interpretado por el actor James Scully conocido por 'Heathers: escuela de jóvenes asesinos'. Forty es el hermano de Love y se trata de un chico con mucha confianza, pero terco y obstinado a la vez. Forty tiene dos caras totalmente opuestas: puede ser encantador al mismo tiempo un auténtico matón. Te suena, ¿no? Gracias al apoyo de su hermana Forty ha trabajado en un programa de 'doce pasos para convertirse en la mejor versión de sí mismo'. Sin embargo, no supondrá un esfuerzo para él caer en su lado oscuro.

Jenna Ortega, conocida por dar vida a la versión joven de la protagonista de 'Jane the Virgin', interpretará a Ellie, una joven adolescente que "ha crecido rápido en la ciudad". Ellie se cuida a sí misma ya que no cuenta con una supervisión adulta mínima, por lo que se busca la vida a su manera aparentando más edad de la que realmente tiene: "No le da miedo meterse en aguas turbias para conseguir algo más de dinero". Su conexión con Joe será de lo más sorprendente, ya que Ellie tendrá que llevar a cabo trabajos de dudosa moral a cargo de gente de su alrededor.

