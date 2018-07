'Wolf Hall' triunfó anoche en la ceremonia de entrega de los BAFTA TV Awards, que tuvo lugar en el Royal Festival Hall de Londres. La miniserie de la cadena BBC recogió los premios al mejor drama y al mejor actor, que recayó en Mark Rylance. La ficción ya había triunfado en los Globos de Oro, donde fue reconocida como mejor miniserie.



El premio a mejor actriz fue para Suranne Jones por su trabajo en 'Doctor Foster' (BBC One). En cuanto a los premios a mejores intérpretes de reparto, Tom Courtenay por 'Unforgotten' (ITV) y Chanel Cresswell por 'This Is England ’90' (Channel4) fueron los premiados.



'Transparent' recogió el BAFTA a la mejor serie internacional, imponiéndose a 'Narcos' o 'The Good Wife'.