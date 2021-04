'The Witcher': Henry Cavill confiesa que tiene que llevar gorro hasta dentro de casa por los problemas con su pelo

Henry Cavill tuvo una fuerte lesión mientras rodaba la temporada 2 de 'The Witcher' y ha querido actualizar a sus fans sobre cómo está llevando la recuperación mientras continúa rodando la nueva entrega.

Además, el actor británico ha respondido a una cuestión que algunos de sus seguidores se estaban haciendo, ¿por qué oculta su pelo bajo un gorro? Parece que el hecho de tener que llevar tan seguido la peluca de Geralt de Rivia le está trayendo algún que otro problema capilar.

"Primero, os preguntaréis por qué llevo un gorro incluso dentro de mi casa. Llevo un gorro incluso aquí porque 5 o 6 veces a la semana llevo una peluca para 'The Witcher', por lo que ahora mismo mi pelo parece como si una rata viviera en él. Y no necesitáis verlo, chicos", ha explicado Cavill, protagonista de 'The Witcher', en un momento del vídeo que puedes ver aquí debajo.

Presentación oficial de su nueva pareja

La semana pasada Cavill copó los titulares por un motivo bien distinto al de su trabajo en 'The Witcher'. El intérprete de Superman decidió presentar de forma oficial a su nueva pareja, Natalie Viscuso, de la que puedes conocer más detalles en el vídeo bajo estas líneas.

Seguro que te interesa:

¿Quién es realmente Natalie Viscuso, la nueva novia de Henry Cavill?