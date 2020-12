¿Vuelve Lexie Grey? Los fans de 'Anatomía de Grey' creen que la hermana de Meredith será la próxima en aparecer

'Anatomía de Grey' ya ha hecho historia como una de las series más longevas de la televisión, y durante tantos años acompañando a sus fans ha habido muchas despedidas y momentos épicos para el recuerdo.

En su temporada 17, la más diferente hasta la fecha debido a la pandemia del coronavirus, algo que el drama médico ha decidido retratar con todo su realismo y crudeza, los momentos emotivos están siendo impactantes en solo sus primeros capítulos. Si no los has visto, no sigas leyendo.

Después de que la showrunner explicase por qué han decidido que su protagonista Meredith Grey se enfermara de COVID-19, los fans de la serie han podido asistir al sorprendente y lacrimógeno regreso de dos de los personajes más queridos de la serie, que fallecieron hace años en la ficción: Patrick Dempsey y T.R. Knight, o lo que es lo mismo Derek Shepherd y George O'Malley.

Ante tal alegría para los seguidores que llevan tantos años siguiendo las aventuras del hospital, los fans se han puesto a soñar sobre quién podría ser el posible nuevo personaje que visite a Meredith en su playa. Y es que, como decía la propia actriz Ellen Pompeo, "podría ser mucha gente" teniendo en cuenta las numerosas pérdidas que ha sufrido el personaje. Y como no se les escapa una, tienen una teoría que haría muy felices a muchos: la vuelta de Lexie Grey.

La hermana de Meredith fue también una de las despedidas más trágicas, y a juzgar por las investigaciones de los fans, su actriz Chyler Leigh ha empezado a seguir a varios miembros del cast de la serie en el último mes. Además de que en su IMDb se ha actualizado su participación en 'Anatomía de Grey' a 2020.

Nada de esto es una confirmación clara, pero los indicios (y que soñar es gratis) han hecho que los fans estén esperanzados de volver a ver a la adorable Lexie una vez más.

El que sí parece tenerlo complicado a juzgar por el tráiler del próximo capítulo será Tom Koracick, otro de los doctores que ha dado positivo en coronavirus y en un principio parecía asintomático. Puedes ver el vídeo sobre estas líneas.

