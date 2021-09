'Los Bridgerton' es una de las series sensación desde su estreno a finales del año pasado. Su ambientación de época, sus personajes entrañables y sus tramas amorosas fueron la mezcla de éxito. Pero una de sus estrellas reveló nada más confirmarse la temporada 2, que no se hizo esperar gracias a su éxito, que no estaría en ella: Regé-Jean Page.

"Era un arco de temporada con su final", le explicó el actor a Variety entonces. En la serie, Regé-Jean Page da vida al misterioso y serio duque de Hastings, Simon Basset, quien tiene toda una historia de amor con una de las jóvenes de la casa Bridgerton, Daphne, interpretada por Phoebe Dynevor. Pero lo que hay entre ellos se resuelve dentro de la primera entrega y, recordemos, la serie está basada en la saga literaria de Julia Quinn, en la que cada libro se centra en uno de los hijos de la familia que da nombre a la franquicia, dotando a cada entrega de individualidad.

Aunque ahora podría no ser cierto que tengamos que despedirnos del todo de su personaje: en una entrevista con GQ, el actor ha sido preguntado por la posibilidad de un cameo en 'Los Bridgerton'. Y aunque se ha mostrado esquivo al principio, afirmando "¡Sabes que no podría decírtelo!", finalmente ha confesado, haciendo saltar todas las alarmas: "¿No hay algo maravilloso en sorprenderse por algo que no habías sospechado?".

Este misterioso y sugerente comentario ha hecho crecer las esperanzas de los fans... y también las ganas de nuevos episodios.

Nominado en los Premios Emmy por 'Los Bridgerton'

Esta serie de, por el momento, ocho capítulos no solo le ha dado fama al actor, sino también muy buenas alegrías, como es formar parte de la lista de nominados en los Premios Emmy. Porque la serie ha sido nominada en muchas de las categorías, concretamente a 12, incluidas Mejor serie de drama y Mejor interpretación de voz en off para Julia Andrews. En el caso de Page, está nominado a Mejor actor de serie drama.

"Es una alegría que te vean. 12 nominaciones al Emmy para el deslumbrante grupo de artistas de 'Los Bridgerton'", escribió en su Instagram cuando se conocieron las nominaciones. "Y un niño, feliz y cansado, que tiene la oportunidad de ser parte de todo, gracias", terminaba agradeciendo Regé-Jean Page.

