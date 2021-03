Ally McBeal regresará a la televisión en forma de revival casi 20 años después ¿Volverá Calista Flockhart?

La histriónica comedia de abogados reviviría nuevamente casi veinte años después. Según apunta 'TV Line' la serie ya estaría en sus primeras fases de producción. David E. Kelley (The Undoing, Big Little Lies) el creador original de la serie regresaría también para la ficción, aunque en esta ocasión como productor ejecutivo según afirma este medio estadounidense.

La idea sobre un regreso de esta comedia no es nueva, ya en 2018 Kelley señalaba para 'The Hollywood Reporter' que estaba abierto a que la serie volviera nuevamente, aunque matizó: "No debería estar hecha por mí. Si tiene que volver debería ser realizada por una mujer".

Todavía está en el aire si su actriz protagonista Calista Flockhart volvería a encarnar una vez más a la alocada Ally McBeal o si también lo harían alguno de sus compañeros de reparto en los que destacaban nombres como Lucy Liu, Robert Downey Jr., Portia de Rossi, Jane Krakowski o Peter MacNicol entre otros.

Han pasado veinte años y la sociedad ha cambiado mucho desde que se emitió el último capítulo de la serie en 2002, por lo que de volver nuevamente la serie deberá tener un aire totalmente renovado y actual pero sin perder la esencia que enganchó a sus fans.

