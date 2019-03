Vince Gilligan reconoce que las descargas ilegales han impulsado 'Breaking Bad'

De a penas 2 millones de espectadores a más de 10 millones. El crecimiento de la audiencia de 'Breaking Bad' desde su estreno hasta su capítulo final, emitido el pasado 29 de septiembre, ha sido espectacular. Un crecimiento que según reconoce su propio creador, Vince Gilligan, se debe en parte a las descargas ilegales por internet.



"Las descargas ilegales de 'Breaking Bad' han ayudado claramente a que la serie gane nuevos fans". Así de optimista se ha mostrado el creador de la ficción Vince Gilligan, quien pese a todo reconoce que la piratería también ha causado un "daño económico".



Si algo es innegable es que el éxito de la aclamada ficción de la AMC ha ido de menos a más desde que viera la luz hace cinco años. Tanto es así, que durante la recta final de capítulos la ficción consiguió, episodio tras episodio, batir su propio récord de audiencia hasta llegar al punto más álgido con "Felina", el último capítulo que cosechó más de 10 millones de espectadores.



Pese a haberse convertido en una de las series del momento, y que fuera altamente alabada por la crítica ('Breaking Bad' está en el Libro Guinness de los Récords como la serie mejor valorada), parte de la fama de la ficción también ha venido gracias al gran enemigo de la cultura: las descargas ilegales.



Un aspecto que Vince Gilligan se ha tomado de la mejor manera posible pese a que, como es normal, la piratería haya hecho que el equipo no ganara tanto como lo podía haber hecho. "En cierto modo, las descargas ilegales nos han ayudado, sin duda, ha impulsar la serie, que ha llegado así, a más gente", reconoció Gilligan. "Lo malo es que muchas personas que trabajan en la serie, incluido yo, habríamos tenido más dinero si todas esas descargas hubieran sido legales".



Ante esta situación, a Vince Gilligan no le quedo más remedio que ver "los dos lados de la moneda", según dijo en una entrevista en la BBC. "La piratería es un problema, y lo seguirá siendo en un futuro, porque todos tenemos que cobrar", agregó el creador de 'Breaking Bad' y que ahora se encuentra trabajando en el 'spin-off' de la serie.



"FELINA", MÁS DE 500.000 DESCARGAS

Y es que el último episodio de 'Breaking Bad' no solo atrajo a un gran número de espectadores frente a la pequeña pantalla. Numerosos "piratas" del mundo entero se abalanzaron sobre "Felina" horas después de que fuera emitido por la AMC.



Fueron más de 500.000 descargas ilegales las que se registraron del capítulo durante las primeras 12 horas. Una cifra que hace que también haya sido el episodio más pirateado de la ficción protagonizada por Bryan Cranston (Walter White), según TorrentFreak.



Aún así, 'Juego de Tronos' es la serie que todavía conserva el récord de piratería, con más de 170.000 personas compartiendo un solo episodio a la vez.