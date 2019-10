'Stranger Things 3' se estrenaba este verano después de mucho tiempo esperando la temporada y la serie no ha defraudado a sus seguidores más fieles. Pero lo cierto es que el final de la entrega ha dejado muchas preguntas en el aire, como por ejemplo el destino de Hooper.

Otra de las teorías más relevantes que se han comentado es la posibilidad de que Eleven sea la nueva villana en la temporada 4, que se estrenará en 2020. Esta hipótesis se basa en el hecho de que Eleven fue atacada por el Azotamentes (Mind Flayer) en la pierna, lo que muchos han interpretado que ahora el personaje está infectado.

Ahora, la misma Millie Bobby Brown ha hablado sobre esta posibilidad en una entrevista para la revista 'Elle' y sus declaraciones han sido bastante sorprendentes:

"Me encanta la idea pero no lo interpreté de esa manera. No sabemos qué pasará en la temporada 4. Tras el ataque del Azotamenre (Mind Flayer) no pensé que estaba infectada, lo interpreté de forma más normal posible. Aunque, tal vez esa es la razón por la que no me lo dijeron para hacerlo real. No lo sé. Esas teorías me asustan un poco. Porque estoy como, "Oh, Dios, eso podría ser realmente cierto". ¿Y si ella es la villana? Eso sería genial. Me encantaría ser la mala, pero también me dolería porque Eleven es perfecta. Sería un asco".

Sin duda unas palabras con las que no cierra en ningún momento esta posibilidad por lo que puede ser que veamos un giro radical en la siguiente entrega. ¿Te gustaría que pasara?

Seguro que te interesa:

¿Ese es Hopper? El vídeo con el que han confirmado la cuarta temporada de 'Stranger Things' enloquece a los fans