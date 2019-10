El final de la tercera temporada de 'Stranger Things' todavía resuena en los corazones de los fans que se vieron afectados. Si aún no has podido ver el episodio te avisamos de que a continuación encontrarás spoilers a mansalva.

En el capítulo 'La batalla de Starcourt', Hopper (David Harbour) se sacrifica para que Joyce (Winona Ryder) cierre la puerta al Upside Down, perdiendo la vida en el proceso. O al menos eso nos quieren hacer creer, hasta que tras los créditos del final aparece una escena en la que los rusos hablan de un "prisionero americano".

El debate está servido sobre el destino de Hopper, y Seth Meyers ha querido ir directo a la fuente preguntándole a David Harbour por el asunto.

"Mira, esto es lo que pasa. Siempre supe que Hopper tenía que hacer un sacrificio. Es un capullo, y necesita pagar por ello de alguna forma... Así que pensé que haría un sacrificio".

Sin embargo, cuando Harbour leyó la escena post-créditos, asumió como muchos fans que todo se arreglaría con su personaje.

"Me quedé en plan, 'Oh claramente soy el americano'. Y desde entonces no he tenido muchas llamadas...", confiesa el actor.

Así que finalmente decide hacer una videollamada con los creadores, los Duffer Brothers, y aclarar esta situación.

"Tengo una pregunta. ¿Estoy muerto? ¿Ha muerto Hopper?", pregunta a sus jefes.

"A ver, estamos trabajando en ello, David", responden desconcertados.

Así que Harbour corta el rollo irónicamente añadiendo: "Me habéis ayudado mogollón. Super buen trabajo. Buena suerte con la cuarta temporada".

Y tú, ¿qué crees que le deparará a Hopper la próxima temporada? ¿Tendremos reencuentro con Eleven?

· · ·

Seguro que te interesa

¿Ese es Hopper? El vídeo con el que han confirmado la cuarta temporada de 'Stranger Things' enloquece a los fans