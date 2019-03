Vídeo: Richard Madden revive en directo su muerte en 'Juego de Tronos'

'Juego de Tronos' va a estrenar su octava y última temporada el próximo año 2019, y con el final tan cerca ha llegado el momento de rememorar escenas míticas de la serie. Todos los fans coincidirán en que uno de los momentos más impactantes fue el de la Boda Roja. Pues bien, Richard Madden (Robb Stark) también opina lo mismo, ya que además, él lo vivió de una manera mucho más intensa.

Ha sido en una entrevista con GQ donde el actor ha revivido la Boda Roja que arrasó con su personaje, Robb Stark, entre otros muchos más. "Creo que es realmente grosero que me hagas ver esto", bromeaba Madden. También recordó algunas anécdotas que tuvieron lugar tras el rodaje de esa masacre: "Después fui inmediatamente a coger el último vuelo de regreso a Londres... Estaba cubierto de sangre falsa, exhausto, y sollozando muy fuerte en el avión. Y la gente me miraba de forma muy extraña, porque parecía que había cogido un vuelo justo después de asesinar a alguien, lo que de hecho no fue así. ¡Me habían asesinado a mí!".

Aunque para los fans de 'Juego de Tronos' Madden siempre será Robb Stark, el actor está en otros proyectos, el último es la serie 'Bodyguard', en la que es protagonista. Pero lo más sorprendente es que hay rumores de que Madden podría ser el próximo James Bond, pero aún no se ha confirmado nada.