Vídeo: La gráfica reacción de Jason Momoa a lo que le pasa a Daenerys en 'Juego de Tronos'

YA HA VISTO EL ÚLTIMO CAPÍTULO

¿No has asumido aún todo lo que pasó en el capítulo final de 'Juego de Tronos'? No te preocupes, hay muchos como tú y Jason Momoa, que interpretó en la serie a Khal Drogo, parece ser uno de ellos. Cuidado, si aún has terminado la ficción de HBO, esta noticia contiene SPOILERS.