El último papel de Carrie Fisher fue en la serie 'Catastrophe'

"Carrie era mi amiga. Tardé tres series, pero la conseguí al final. Ella era la persona más divertida más generosa, divertida, agraciada, inteligente, amable, divertida que he conocido. No estaba lista para irse. Estoy tan contenta de que fuéramos amigas. Estoy devastada por su pérdida. Quiero escribir más sobre ella, pero no lo puedo procesar todavía". Estas palabras las escribió ayer en su cuenta de Instagram Sharon Horgan, la creadora y protagonista de 'Catastrophe', la última serie donde vimos a Carrie Fisher.

Carrie Fisher falleció este martes a los 60 años tras un infarto al corazón que sufrió el pasado 23 de diciembre en pleno vuelo de Londres a Los Ángeles. Fisher siempre será recordada como la princesa Leia de la saga cinematográfica 'Star Wars'.

Pero la última vez que la vimos en una pantalla fue en la pequeña, como Mia, la madre Rob (interpretado por Rob Delaney), que también tiene un perro, Gary (el bulldog francés de la propia Fisher). La serie de Amazon acaba de rodar la tercera temporada en Londres, convirtiéndose así en el último proyecto en el que veremos a Carrie Fisher, tras el estreno de la próxima entrega de 'Star Wars' en los cines en 2017.