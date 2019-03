Turquía no estará en el Festival de Eurovisión 2018

Tras los rumores de la posible participación de Turquía en el Festival de Eurovisión 2018, Bekir Bozdag, el viceprimer ministro turco, ha asegurado en una entrevista a un medio turco, que su país no estará en Eurovisión 2018, siendo así, el sexto año consecutivo sin participar.

El Festival de Eurovisión 2012 celebrado en Bakú, Azerbaiyán, fue el último en el que participó Turquía. El tema 'Love Me Back' de Can Bonomo consiguió la séptima posición. Desde entonces, Turquía no ha vuelto a participar en el certamen y por lo visto continuará sin hacerlo.

Algunos ex representantes turcos del festival, han pedido el regreso del país a Eurovisión. El grupo maNga insinuó hace unos días en sus redes sociales que ellos y el país irían a Portugal. La ganadora de Eurovisión 2003, Sertab Erener, también comentó que le gustaría volver a ver a su país participando en Eurovisión.

Tras la victoria de Salvador Sobral en el Festival de Eurovisión 2017 con la canción 'Amar pelos dois', la edición de 2018 se celebrará en Portugal. Los días elegidos son el 8, 10 y 12 de mayo.