Se han cumplido 25 años desde la emisión del primer capítulo de 'Friends', desde ese día, millones de fans han podido disfrutar de una de las series mejor valoradas de todos los tiempos. Las aventuras de los seis amigos se han convertido en referente para muchas series y a día de hoy, aun es una serie muy seguida y comentada.

Por estas razones, es normal que mucha gente desee la vuelta de la serie de alguna manera, en forma de reboot o como una reunión conmemorativa por su 25 aniversario pero tristemente, los creadores de 'Friends', Marta Kauffman y David Crane, han anunciado que esto jamás ocurrirá.

Como han comentado en el Festival de Tribeca, ambos Kauffman y Crane, han dejado muy claro que la idea jamás verá la luz por dos razones. Aunque una vuelta de la serie podría brindarles una gran cantidad de dinero, no quieren arruinar la que es posiblemente su mejor obra por motivos económicos:

"No vamos a hacer un capítulo de reunión ni un reboot. Existen dos razones para ello. La primera es que la serie trata sobre el momento de nuestras vidas en que nuestros amigos son en parte nuestra familia, pero cuando tienes tu propia familia la cosa cambia".

"La otra razón es que no podríamos mejorar lo que ya hicimos. Creamos la serie que queríamos hacer. Lo hicimos genial y lo terminamos con un lazo por encima. Si volvemos a los mismos personajes ahora no tendrían el mismo ADN y nuestras armas ya no serían tan buenas".

····

Seguro que te interesa

"Los había engañado": La confesión de Lisa Kudrow por la que casi deja de interpretar a Phoebe en 'Friends'