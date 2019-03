Tres cómicos para una serie: 'The Office'

Aunque el protagonista indiscutible de la serie abandona la oficina acaba de hacerse oficial que 'The Office' tendrá una octava temporada. Y, para escoger al sustituto del televisivo ejecutivo, nada mejor que incorporar con cameos en los capítulos de la séptima temporada a los candidatos a su sucesión.



Así, mientras los seguidores de 'The Office' continúan haciendo apuestas sobre quién ocupará el lugar de Steve Carrell, los productores de la serie han optado por incorporar a varios personajes para, al tiempo que desarrollan argumento, ver qué tal funcionan y, en consecuencia, probablemente tomar esta difícil decisión.



No obstante, no todas las caras serán nuevas. Este es el caso del personaje interpretado por Will Ferrell, uno de los nombres que suenan con más fuerza para ocupar el puesto de Carrell, ya ha participado en cuatro episodios.



Del mismo modo los espectadores recordarán a Ricky Gervais, creador de la serie en su versión original -la inglesa- quien, tras haber realizado una breve aparición en el capítulo "The Seminar", se incorporará de nuevo en las escenas de final de temporada aunque, de momento, nada ha sido filtrado sobre cómo será su papel.



Por si no fuera poco con dos candidatos, a estos nombres hay que añadir el de un tercero, Will Arnett, de cuya actuación tampoco nada ha sido revelado. Esta será su primera intervención en 'The Office' aunque no es el debut televisivo del intérprete.



Eso si, ni la cadena ni la productora han desvelado aún detalle alguno de quién es el elegido para llenar el vacío que dejará Michael Scott con su marcha. De ahí que las quinielas se hayan convertido en el pasatiempo favorito de los fans de la serie estos últimos días.