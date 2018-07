Caitlyn Jenner es el último fichaje de la tercera temporada de 'Transparent', la serie de Amazon protagonizada por Jeffrey Tambor y ganadora de cuatro premios Emmy y dos Globos de Oro.



Jenner, ex-deportista que culminó su proceso de cambio de sexo en 2015, es conocida por su participación en el reality 'Keeping Up With the Kardashians'. En la actualidad es la protagonista de su propio show de televisión titulado 'I Am Cait'.



"Todos somos parte de la misma comunidad. Muchas de las mujeres transexuales que trabajan en nuestra serie también están en el suyo, 'I Am Cait'", ha declarado la creadora de 'Transparent', Jill Soloway en el portal Entrertainment Weekly.