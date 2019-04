¿Quién está en peligro esta vez? Tráiler del próximo capítulo de 'Anatomía de Grey' con un personaje en estado grave

Después de un pequeño parón, 'Anatomía de Grey' vuelve con un evento de los que ya tiene acostumbrados a sus fans: un crossover con otra de las series de Shondaland, 'Station 19'.

El capítulo 'What I Did for Love' es la primera parte del evento que concluirá después en el spin-off con 'Always Ready'.

El tráiler muestra que una persona sin identificar llega en estado grave al hospital, pero la doctora Bailey le reconoce de inmediato. Los guiños al capítulo de George O'Malley como 'anónimo' están servidos. No te pierdas el video para preparar la llegada del capítulo este 2 de mayo en Estados Unidos.

