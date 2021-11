Tráiler de 'And just like that' donde Sarah Jessica Parker se reencuentra con Carrie Bradshaw tras 'Sexo en Nueva York'

'Sexo en Nueva York' regresa con una nueva serie llamada 'And just like that' donde descubriremos qué ha pasado con sus protagonistas en todos estos años y cómo ha cambiado su vida ahora que están en la década de los 50.

Así, Sarah Jessica Parker vuelve a meterse en la piel de Carrie, Cynthia Nixon de Miranda y Kristin Davis de Charlotte. Junto a ellas regresan otras muchas caras conocidas de la serie como Chris Noth (Mr. Big) o David Eigenberg (Steve). Además de incorporar otros nuevos miembros al reparto como: Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, entre otros.

La serie Max Original cuenta con diez episodios, del productor ejecutivo Michael Patrick King, se estrenará con dos episodios el 9 de diciembre en HBO Max. Los siguientes ocho episodios se estrenarán semanalmente los jueves siguientes.

El nuevo tráiler ya se ha publicado y puedes verlo al completo arriba de la noticia.

