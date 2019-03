Trace Lysette de 'Transparent' y Alexandra Park de 'The Royals' confiesan haber sufrido acoso sexual

Los terribles casos de acoso de los que se hablan en los últimos días en el mundo del cine y la televisión en Hollywood no dejan de crecer. Hace unos días se destapaba el caso de la serie 'One Tree Hill'. La guionista Audrey Wauchope publicaba en Twitter un hilo de mensajes refiriéndose a los problemas que tuvo con Mark Schawahn, creador de 'One Tree Hill'. Un comunicado al que se unían muchas compañeras de Wauchope como Sophia Bush o Hilarie Burton.

Después de este escándalo, la serie 'The Royals' ha suspendido a Schawahn, de la que también era creador y productor. Por ese motivo, la actriz Alexandra Park ha confesado por redes sociales haber sufrido los mismos abusos que las trabajadoras de 'One Tree Hill'. La que da vida a la Princesa Eleanor en la serie, se ha pronunciado en su cuenta de Twitter, con intención de formar parte de la solución y no el problema. "Tengo la responsabilidad, como alguien que ha trabajado bajo la dirección de Mark Schawhn en 'The Royals' de hacerles caso", adelanta en el mensaje.

Pero Alexandra Park no ha sido la única en pronunciarse, y tampoco 'The Royals'. Trace Lysette, actriz de 'Transparent', se ha unido a la lista de chicas que ha denunciado a Jeffrey Tambor por acoso sexual. La semana pasada, se informó en los medios de que Van Barnes, quien había trabajado como asistente de Jeffrey Tambor en el rodaje de 'Transparent', había hablado de forma privada de su experiencia con el abuso. "Tristemente, yo debo añadir mi voz a este coro. Jeffrey también actuó de manera inapropiada conmigo. Jeffrey tuvo comentarios sexuales hacia mi, pero una vez se volvió físico" escribe Lysette en un comunicado vía Twitter.

"Luego, más tarde, entre varias tomas, me coloqué en una esquina del set mientras el equipo preparaba la grabación de una toma larga. Estaba de espaldas contra la pared en la esquina cuando Jeffrey se me acercó. Me puso sus pies descalzos sobre los míos para que yo no pudiera moverme, se inclinó hacia mí y comenzó a hacer rápidos y discretos movimientos hacia delante y atrás contra mi cuerpo. Sentí su pene en la cadera a través de su fino pijama y lo empujé. Otra vez me reí y puse los ojos en blanco. Tenía que hacer un trabajo y tenía que hacerlo con Jeffrey, el protagonista de nuestra serie", denuncia Lysette.

Lysette reconoce que guardó silencio para no poner en riesgo su carrera. Además la actriz no quiere que la serie sufra las consecuencias por lo ocurrido con el actor "no dejen que la comunidad trans sufra por las acciones de un actor", pide la actriz reconociendo que la serie de Jill Soloway es un paso adelante para esta comunidad. Amazon, que continúa con la investigación, no ha tardado en afirmar que la denuncia de Lysette será incluida en el caso.