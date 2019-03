Se descubre cómo será uno de los spin-offs de 'Juego de Tronos'

Todavía hay algunos que no vieron el episodio filtrado de 'Juegos de Tronos' y que lo harán esta semana. Sin embargo, las ganas por saber algo sobre los famosos spin-offs que se están preparando de la serie han hecho que se desvele alguna que otra información sobre uno de ellos. Por el momento se han confirmado 4 precuelas, pero ya se ha advertido que no aparecerán personajes conocidos.

Jane Goldman, directora de uno de los spin-off, ha confesado en una entrevista a 'IGN' que el suyo "será reconocido como un acontecimiento del pasado". Es lo único que ha dicho acerca de su obra, aumentando la impaciencia de los fans de la saga por conocer más datos.

La cuestión es que no es que ella no quiera contar nada por decisión propia, sino que la compañía HBO está convencida de no revelar ningún dato importante. Por eso mismo lo único que se ha atrevido a contar es que habrá elementos tanto mágicos como sobrenaturales. Sin embargo, los fanáticos de la serie reclaman que tanto 'La Rebelión de Robert' como 'La Maldición de Valyria' tienen que aparecen en los spin-offs.

La directora ya advirtió que tan solo en uno de ellos se convertirá en serie, los demás no.