'Juego de Tronos': 5 claves para entender el final de la séptima temporada

CERSEI MIENTE A SUS HERMANOS

Cersei, prácticamente sola, prefiere confiar en Euron antes que en su propio amante, Jaime. A Euron lo envía a Essos, para conseguir una alianza con los mercenarios de la Compañía Dorada. A Jaime le miente, pues su intención nunca ha sido la de enfrentarse a los Caminantes fueran estos reales o no. A Tyrion también le hace creer que se unirá al ejército de Jon Snowy la Khaleesi. Aunque los amenaza con la muerte (con ayuda de La Montaña), Cersei no ejecuta a ninguno de los dos, algo que le traerá consecuencias, pues la falta de lealtad se paga muy duro en 'Juego de Tronos'. ¿Hasta cuándo aguantará Jaime? Si Cersei aborta, ¿seguirá Jaime a su lado? ¿Perdonará Tyrion su traición?

Cersei y Jaime Lannister en el final de temporada de 'Juego de Tronos' | HBO

ARYA MATA A MEÑIQUE

Tras urdir una sorprendente estrategia, Sansa y Arya Stark se la juegan a Meñique, el gran conspirador de 'Juego de Tronos'. El enfrentamiento entre las hermanas Stark es una mentira que el instigador del enfrentamiento entre los Lannister y los Stark se cree a pies juntillas. Meñique muere implorando clemencia de rodillas a la mujer que supuestamente ama. Arya le rebana el cuello sin miramientos, con el mismo puñal que Meñique le regaló a Bran y que éste (tal vez, conociendo el desenlace) entregó a su hermana. ¿Qué tipo de alianza formarán a partir de ahora las hermanas, qué más sabe Bran que no haya contado aún?

EL LÍDER DE LA NOCHE DESTRUYE EL MURO

Los Caminantes blancos caminan amenazantes hacia el Muro. Lo único que pueden hacer Tormund y Dondarrion es correr despavoridos. En la visión de Bran, el líder de los muertos cabalga sobre Viserion, el dragón cuyo fuego provoca que el Muro caiga ante nuestros ojos. Sin esa barrera, Poniente está en peligro como nunca lo ha estado antes. Bran podrá prevenir a los suyos, pero, ¿cómo combatir a un ejército mayor que el suyo con un dragón y gigantes incluidos? Necesitarán mucho vidriagón y unir fuerzas.

JON SNOW ES UN TARGARYEN

Sam, llegado de Ciudadela, y Bran, impertérrito en su silla de ruedas, comparten una valiosa información. Jon Snow es en realidad Aegon Targaryen, el hijo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark, resultado de un amor verdadero y no fruto de una violación como nos hicieron creer. Jon Snow no es bastardo, es el heredero del Trono de hierro. Como hicieran sus padres, Jon se ha enamorado de Daenerys y ella de él. A pesar de que la madre de los dragones no puede quedarse embarazada, ¿y si se obrase el milagro? ¿Cómo encajará la Khaleesi que Jon sea uno de los suyos y, además, un resucitado?

TODOS A UNA

El encuentro de todos los implicados en la anunciada “gran guerra” provoca un acercamiento que nos parecía improbable hasta ahora. Brienne con el Perro, descartando éste a Arya como posible enemiga. Y el Perro con La Montaña, su otrora hermano, al que “amenaza” sutilmente con la llegada de Arya, que lo tiene en su lista. Brienne con Jaime, convenciéndolo de que se unan. Hasta Cersei comparte un momento cumbre con su hermano Tyrion donde ambos se desahogan (a pesar de las mentiras de ella). Euron y Theon intercambian palabras y no consiguen llegar a un acuerdo. Aconsejado por Jon Snow, Theon va en busca de su hermana Yara. Muchos de los secundarios no llegarán al final de la octava temporada. Habrá que ver si por culpa de los Caminantes blancos o asesinados por antiguas rencillas.