Como todos los fans de 'The 100' saben, la ficción llegará a su final con la séptima temporada este 2020. Sin embargo, desde The CW ya nos tienen muchas sorpresas preparadas. La primera de ellas es que están preparando un spin-off cuyo capítulo piloto se emitirá como uno de los 16 episodios de la última temporada.

¿Qué más se sabe de esta precuela? Por lo visto se parecerá mucho a las primeras temporadas de la serie y estará ambientado 97 años antes de los hechos que hemos vivido en la serie madre. Es decir, desde que sucedió el apocalipsis nuclear que acabó con la humanidad.

Los protagonistas principales de esta serie serán uno de los grupos que sobrevivieron a esa tragedia y deberás reconstruir la sociedad a partir de las cenizas.

Aún no sabemos la fecha exacta de su estreno y tampoco han lanzado el tráiler, pero por lo que parece, el reparto de la ficción será completamente nuevo ya que sigue a un grupo que aun no conocemos. Esto quiere decir que Eliza Taylor y Bob Morley, Clarke y Bellamy respectivamente, no formarán parte de él.

El argumento será el siguiente: "Una banda de sobrevivientes en el terreno mientras aprenden a sobrellevar un mundo peligroso mientras luchan para crear un nuevo y mejor sociedad de las cenizas de lo que vino antes".

