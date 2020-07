La temporada 4 de 'Riverdale' ha sido diferente en muchos sentidos, sobre todo para Jughead, el personaje de Cole Sprouse. Presentar un nuevo colegio elitista y peligroso ha causado opiniones encontradas, aunque para el episodio final todo se había resuelto.

Ahora, uno de los personajes que se presentaron con esa historia y que prometía tener más desarrollo, ha hablado sin filtros con el medio io9 sobre lo que piensa de su papel y de la serie. Se trata de Sam Witwer, que ha encarnado al señor Chipping, el profesor que recluta a Jughead para la escuela y que se suicida tirándose por la ventana (un poco gratuitamente) cuando se ve mínimamente acorralado.

"En cuanto a por qué ese personaje salta desde la ventana, no tengo ni idea. Pero leí el guión y me reí. Me quedé en plan, 'ya, por supuesto. Pues claro que sí'", asegura Witwer.

"Me encantaría decir que tenía pensamientos profundos con todo eso, pero creo que no es realmente la manera en que trabajan allí. Si tenía alguna pregunta, lo siento, tristemente se quedaron sin responder".

"Me quedé un poquito aliviado cuando vi a mi personaje saltar por la ventana", reconoce.

Pero la cosa no ha quedado ahí, pues los guionistas de 'Riverdale' no se han cortado a la hora de responder tajantes a las palabras del actor.

"Misterio Resuelto: Es porque todo el mundo quería TIRARTE por la ventana, Sam. Sigue así de elegante y a salvo".

Seguro que te interesa

¿Es una pulla? Cole Sprouse ('Riverdale') dedica un mensaje a Camila Mendes "obligado"