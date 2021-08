'The Walking Dead' repite en su último capítulo el mismo error que cometió con Glenn

'The Walking Dead' está a punto de estrenar su última temporada y, como lleva ocurriendo en los últimos años, una de sus decisiones no ha gustado nada su público. Todo por un cliffhanger, es decir, el uso de un recurso narrativo que despierta en la audiencia aún más ganas de continuar por algún conflicto preparado precisamente para ello. Además, ni siquiera es la primera vez que lo hacen.

En la sexta temporada, uno de sus capítulos terminó con lo que parecía ser la muerte de Glenn al no haber escapatoria para él, pero dejando en el aire su destino ya que no llega a verse, lo que mantuvo en vilo a los fans. Y no solo no se resolvió en el episodio siguiente, sino que esperaron tres más y dieron una explicación muy vaga para salvar al personaje.

Ahora, ha hecho algo similar con Maggie quien, además, era pareja de Glenn y comparten un hijo. En el episodio 1 de la temporada 11, 'Acheron: Parte I', Maggie se aferra a un coche para no caer sobre un montón de zombies y el único que puede ayudarla es Negan. Pero Negan no hace nada y el capítulo termina con un plano en el que los dedos de Maggie ceden.

Esto, lejos de despertar una mayor expectación en los fans, solo ha hecho resurgir su molestia con los repetidos cliffhanger de la serie. Y, además, es evidente que el personaje de Maggie no morirá.

Porque ya se la ha visto en material promocional de los nuevos capítulos y por la trama en sí, puesto que sería una mala resolución para el conflicto de Maggie y Negan, en el que todo parece abocado a un fuerte enfrentamiento entre los dos.

Después de todo, el sanguinario personaje fue quien mató a Glenn y a Abraham y la hostilidad entre ambos, aunque silenciosa, lleva ahí desde entonces, agazapada para estallar.

¿Despedida total de los personajes? ¡No!

Aunque esta sea la temporada final de 'The Walking Dead', los fans de la franquicia pueden estar tranquilos, porque no parece que todo vaya acabar aquí. La séptima temporada de 'Fear of the Walking Dead' tiene ya fecha de lanzamiento y un nuevo vídeo, al igual que la segunda de 'World Beyond'. Además, también llegarán películas 'The Walking Dead', con Andrew Lincoln como Rick Grimes.

En 2023, habrá una nueva serie spin-off centrada en Daryl y Carol. La serie estará creado por Angela Kang y Scott Gimple. Además, Gimple está trabajando en una serie de antología llamada 'Tales of Walking Dead', aunque se desconoce aún fecha de estreno.

