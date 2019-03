The Walking Dead' estrena trailer con nuevos personajes para la cuarta temporada

Es el primer avance que llega sobre la serie 'The Waliking Dead'. Apenas 4 minutos del nuevo metraje que muestran al nuevo fichaje, Larry Gillard Jr., dando vida a Bob Stookey, y que sirven también para comprobar como el personaje interpretado por Chad Coleman, Tyrese, toma un mayor protagonosimo en esta nueva entrega de la serie.



En el trailer se puede ver como habrá un mayor número de escenas de acción, tal y como anunció el nuevo showrunner Scott Gimple en la Comic Con que dijo que esta temporada será "más grande, más terrorífica" y contará con "más secuencias de acción que las temporadas anteriores".



La próxima temporada de 'The Walking Dead' estará compuesta por 16 episodios en total, pero se dividirán en dos entregas, como ya pasara con la temporada anterior. Los primeros ocho capítulos se emitirán desde el 14 de octubre en AMC y los siguientes ocho episodios no verán la luz has febrero de 2014.