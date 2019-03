'The League Of Pan', el regreso de un Peter Pan reinventado

Basada en la prometedora idea del escritor Brian McCauley Johnson, 'League Of Pan' es definida como una reinvención de la mitología de Peter Pan. Ambientado en la época actual, el argumento se centra en los niños perdidos que salieron, después de diez años, de Neverland ('El país de Nunca Jamás').



Imagine TV y 20 Century FOX están buscando un productor ejecutivo que supervise el día a día del proyecto y que pueda co-escribir el el primer borrador del guión junto a Brian McCauley Johnson. Una vez que cierren estos aspectos, las productoras intentarán vender el proyecto a las diferentes cadenas.



Diferentes versiones del conocido personaje

En los libros, en el teatro, en el cine, y ahora en la televisión. La historia de Peter Pan ha sido objeto de múltiples versiones. En este caso, la serie -que contará con la particular visión de su guionista Johnson- no tratará a los niños perdidos como en el cuento original de su autor, el escocés James Matthew Barrie, en el que eran niños que habían sido llevados a Neverland porque sus niñeras les habían perdido.



En la obra de Barrie y la posterior novela, los Niños Perdidos regresan a Londres con los niños de Wendy para vivir con su familia, mientras que en las películas de Disney se quedan en el País de Nunca Jamás con Peter.



'League Of Pan' llega en un momento en que los dramas contemporáneos con elementos de cuentos de hadas están de moda, sobre todo viendo el éxito de las televisivas 'Érase una vez' de la cadena ABC y la serie de fantasía 'Grimm' emitida por la NBC.

Aunque no se han confirmado, existen otro par de proyectos sobre Peter Pan. El más sonado es la película que lleva por título Pan, otra versión contemporánea del mítico personaje que se centraría en su relación con el capitán Hook y que estará protagonizado por Aaron Eckhart, AnnaSophia Robb y Sean Bean.