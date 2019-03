'The Affair' da la sorpresa en unos repartidos Globos de Oro

La 72ª edición de los Globos de Oro prometía mucho: tras el reinado de 'Breaking Bad' y las olvidadas 'Mad Men' y 'Modern Family', todo podía ser. Y así fue. El primer premio que se entregó en el escenario del hotel Beverly Hilton fue para Joanne Froggatt, que recogió el primer galardón en la categoría de televisión por su papel en 'Downton Abbey', como mejor actriz secundaria.



"Es uno de los momentos más importantes de mi vida. Quiero agradecérselo a Julian Fellowes por 'Downton Abbey'". La violación que sufre su personaje en la cuarta temporada ha producido gran impacto en la audiencia de la serie, tanto que Froggatt recibió numerosas cartas de espectadoras a las que les ha sido de gran ayuda su interpretación para superar un momento tan difícil.



Matt Bomer ha sido el único representante de 'The Normal Heart' en recibir un premio por su papel en la miniserie de HBO, el de mejor actor secundario. Tras la entrega de premios en las categorías de comedia y miniserie, llegó el turno de uno de los premios gordos: el de mejor actor de drama.



"Es el comienzo de mi venganza". Así arrancó su discurso Kevin Spacey, que subió a recoger el Globo de Oro al mejor actor por su interpretación de Frank Underwood en 'House of Cards'. De nuevo una serie producida por una "no televisión" al uso, Netflix, ha recogido un premio. No es el primero que recoge, ya que en la anterior edición de los Globos de Oro, Robin Wright recibió el premio a la mejor actriz de drama por su papel en la serie.



Pero la gran sorpresa estaba aún por llegar. Una de las principales categorías de los Globos de Oro, la de mejor serie, se había quedado "huérfana" este año, con el final de 'Breaking Bad' y la no-nominación de la veterana 'Mad Men' (a punto de poner punto y final a su historia). 'The Affair' ha sido la elegida por los miembros de la Asociación de la Prensa como heredera de la serie de Vince Gilligan, recogiendo además el premio a la mejor actriz, que fue a las manos de Ruth Wilson contra todo pronóstico.



En ambas categorías, la favorita para los críticos era 'The Good Wife' y su protagonista, Julianna Margulies, que volvió a casa con las manos vacías. Al menos subió a entregar, junto a Don Cheadle, el premio Cecil B. De Mille a su "gran amigo" George Clooney.