The CW actualizará el clásico 'Alicia en el País de las Maravillas'

Érase una vez que las cadenas de televisión actualizaron los cuentos clásicos de tda la vida para sus nuevas series. Tras el éxito de 'Once Upon a Time' en la cadena ABC, el nuevo proyecto que prepara The CW será una revisión del clásico literario 'Alicia en el País de las Maravillas'.



'Wunderland' contará la historia de una joven detective en el siglo XXI que descubre la existencia de otro mundo bajo la superficie de Los Ángeles, según infroma el portal Entertainment Weekly. Esta serie no será la primera versión del cuento de Lewis Carroll, ya que además de las versiones de Disney y Tim Burton, algunos de los personajes del realto aparecen en la serie 'Once Upon a Time'.



Este nuevo proyecto es uno de las dos series que ya ha anunciado el canal para su próxima temporada, siendo el otro la adaptación de 'Sleepy Hollow'.