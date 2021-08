"Estoy 110% sorprendido de que seas periodista": Terry Crews responde al malentendido sobre su rutina de aseo

Terry Crews se ha pronunciado sobre la polémica que ha protagonizado recientemente con el tema del aseo personal. En una entrevista con Richard Newby, Crews declaró ducharse con mucha frecuencia y que incluso llegaba a hacerlo 3 veces al día.

"En primer lugar, si no has estado sudando, no es necesario que te duches, pero yo me paso todo el día bañado en sudor porque estoy corriendo o haciendo ejercicio, y no es agradable. Soy el Sr. Old Spice, ¿sabes? Así que tengo que mantenerme limpio y con buen olor", explicó el actor de 'Dos Rubias de Pelo en Pecho'.

Sin embargo, pese a explicar su rutina de ejercicio y ducha, y según el actor, Newby tergiversó sus palabras y creó una polémica totalmente innecesaria, al tuitear un artículo con los comentarios de Terry y dijo: "No me sorprende al 110% que todas las celebridades que se declaran en contra del baño hayan sido blancas o Terry Crews".

Crews contestó de inmediato al tweet y dijo: "Estoy 110% sorprendido de que seas un periodista que nunca leyó el artículo que había escrito en realidad".

Por contra, Richard replicó citando al presentador de America's Got Talent : "La cosa es que lo hice, Terry. Me alegro de que te duches, hombre. Eso es genial, pero lo que dices de que "Si no has estado sudando, no necesitas ducharte", cabe debajo del anti-baño".

Terry respondió: "Está bien, señor escritor... ¿qué ser humano no suda?".

Un seguidor de Richard dijo: "¿Por qué las celebridades te persiguen así?".

El escritor respondió: "No me importa en absoluto. Si quiere ponerse a la defensiva por la tontería que dijo sobre ducharse, eso cosa suya".

Terry respondió a ese comentario y dijo: "No estoy a la defensiva. Eres el escritor galardonado de @THR. Solo soy un actor. Dije claramente que no estoy en contra del baño, pero tú afirmas que eso es lo que quise decir. ¿Entonces no tienes la responsabilidad de estar en lo correcto cuando tuiteas?".

Otro seguidor, fan de Terry, respondió: "Los medios apenas representan a las personas de manera justa en estos días, y mucho menos se trata de temas de buena fe. Los periodistuchos se han olvidado de minimizar el daño y están demasiado indignados para admitir las malas acciones".

Terry le contestó diciendo: "Este es definitivamente es el caso aquí. No me importa estar en desacuerdo, pero es otra cosa muy distinta que tergiverse mis palabras. Especialmente por un miembro respetado de los medios".