Una teoría fan podría cambiar todo el sentido de 'Friends'

Un usuario de Twitter ha lanzado una pregunta a sus seguidores que ha dado mucho que pensar. En el tuit aparece la caratula de la cuarta temporada en la que salen todos los protagonistas están en la cama con los ojos cerrados. El seguidor se ha percatado de un detalle que por lo visto nadie antes se había dado cuenta.

En la foto de la caratula aparecen toso los protagonistas de 'Friends' con los ojos cerrados, menos una de las chicas: Rachel es la única que tiene los ojos abiertos y esto le ha dado que pensar.

Why is Rachel the only one 👀?

Las respuestas no se hicieron esperar y entre ellas destacan las de los usuarios de Twitter que creen que toda la serie pudo ser un sueño. "Rachel lo soñó antes de su boda, no quería casarse con Barry así que le entró mucha ansiedad mientras soñaba. Se creó en su cabeza una fantasía en la que tenía cinco amigos para poder huir de la que iba a ser su desastrosa vida. La caratula es ella despertándose de ese sueño a las 5 de la mañana el día de su boda".

Here is what I believe Friends is really about. pic.twitter.com/hziUHAKVVX