El tenista Maxime Hamou intenta besar a la periodista que le entrevista en directo tras su partido en Roland Garros

Maly Thomas, periodista que está a pie de pista para la cadena Eurosport durante el gran slam de Roland Garros, ha sufrido un nuevo episodio de acoso sexual. Este lunes, la reportera se encontraba entrevistando al tenista Maxime Hamou cuando éste se sobrepasó con ella en directo e intentó besarla en la boca. Como no lo consiguió, pasó un brazo sobre su hombro y la besó en el cuello en repetidas ocasiones.

Thomas ha concedido sus primeras declaraciones tras el lamentable suceso sufrido en Roland Garros: "Si no hubiese sido en directo le hubiese dado un bofetón", reconoce la periodista en la edición francesa del portal The Huffington Post.

"Él no da una buena imagen de sí mismo, únicamente se destroza haciendo esto", afirma Thomas, que define lo vivido como un episodio "francamente desagradable". "Son situaciones que se banalizan y no debería ser así", lamenta la periodista.

Por otro lado, la reportera resta importancia a la reacción de sus compañeros de programa, que se rieron a carcajadas mientras se producía la escena. "Los conozco, sé que no son malos. En ningún caso eran burlas. Se rieron porque pensaban que era una broma, pero comprendieron rápidamente que no era así. No dudo ni un segundo de su apoyo".

"No quiero que se repitan este tipo de situaciones", concluye Thomas, que prefiere no ahondar en la polémica pese a la furibundas críticas contra Hamou en las redes sociales.