¿Tendrá 'Gambito de dama' temporada 2? Su creador desvela el futuro de la serie de Anya Taylor-Joy: "Me aterra"

'Gambito de Dama' ha sido una de las miniseries más vistas de Netflix este año. La historia sigue la vida de una joven huérfana y prodigio del ajedrez, Beth Harmon, interpretada por Anya Taylor-Joy. Los episodios tienen muchos giros inesperados y momentos de suspense, por lo que varios han terminado de ver los siete episodios en tiempo récord.

Tras el gran éxito de la serie, los fans se mueren por saber si volverán a ver a la talentosa Beth arrasar en el mundo del ajedrez. Scott Frank, el director de la miniserie, ha respondido a preguntas en la sala de prensa de los premios Emmy celebrada la gala el pasado domingo 19 de septiembre donde la ficción se llevó el premio a Mejor Miniserie.

Entonces, ¿habrá una temporada 2 de 'Gambito de Dama'?

En la sala de prensa Scott Frank estaba acompañado de Anya Taylor-Joy y algunos más que forman parte del elenco cómo Marielle Heller y Moses Ingram.

Al responder a la pregunta estrella, el director le cuenta a Deadline: "Lo siento mucho. Odio decepcionar a la gente, pero la respuesta es no. Siento que hemos contado la historia que queríamos contar, y me preocupa – déjame decirlo de otra manera – me aterra que si intentamos contar más, arruinaríamos lo que ya hemos contado".

"Nunca diré nunca, pero me siento tan bien con lo que hicimos que odiaría ensuciar el recuerdo", dice con sinceridad.

Para aliviar el disgusto del público, os informamos que el productor ejecutivo de la miniseries, William Horberg, reveló, "Sin duda vamos a seguir trabajando juntos y a intentar encontrar otra historia que contar con la misma pasión y el mismo equipo de artistas increíbles".

A esto Anya añadió: "Por supuesto". Así que aunque no vaya a haber una temporada 2 de 'Gambito de Dama', no parece que vaya a ser la última vez que veamos a este equipo de talento.

Seguro que te interesa:

Anya Taylor-Joy ('Gambito de dama') confiesa por qué no quiso aprender a hablar inglés cuando era pequeña