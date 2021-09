¿Tendrá 'Dawson Crece' una reunión al estilo 'Friends'? Joshua Jackson lo tiene claro

A finales de lo 90 se estrenaba 'Dawson Crece', una serie dramática juvenil que narraba la vida del aspirante a director de cine Dawson Leery, interpretado por James Van Der Beek, junto al resto de sus amigos Joey, Percy y Jen, encarnados por Katie Holmes, Joshua Jackson y Michelle Williams.

Tras 6 temporadas la ficción concluía en el año 2003 con sus protagonistas convertidos en unas auténticas estrellas. La serie marcó a toda una generación y muchos son los que desearían que volviera de alguna manera.

El pasado mes de mayo de 2021 pudimos ver el reencuentro de 'Friends' después de 17 años desde su final con un capítulo especial donde aparecieron sus seis protagonistas en el plató de la icónica serie. Además, de tener una entrevista con James Corden.

Tras el éxito de 'Friends: The reunion' muchos son los que han pensado que 'Dawson Crece' podría seguir este camino pero parece ser que algunos de sus actores no está muy por la labor.

Jodie Turner-Smith y Joshua Jackson | Getty Images

Así, en una entrevista reciente a 'The Guardian' ha confesado que no tiene clara esta idea: "Creo que debido a que el reparto de 'Friends' ya eran adultos cuando estaban haciendo la serie es menos discordante verlos ahora", dice sobre el cambio que han tenido sus actores con el paso del tiempo.

"Si juntamos a nuestros yo de mediados de los 40 juntos en un sofá ahora, con nuestras espaldas crujientes, podría sorprender a la gente", añade. "Nadie necesita escuchar a Pacey gruñir cuando se levanta de una silla", termina afirmando.

Katie Holmes tampoco está a favor de una reunión

Pero Joshua Jackson no es el único que ha dicho que no a que 'Dawson Crece' tenga un reencuentro. En el año 2016 Katie Holmes ya habló sobre esto en el programa 'Just Jenny Show' de SiriusXM: "No creo que vayamos a hacer una reunión", decía tajante.

"Crecimos, pero nos vemos de vez en cuando. Creo que el encanto de la serie fue el guion de Kevin Williamson y era de esa época y le dio a los adolescentes esta voz. Fue una época muy, muy especial, una serie especial y me encantó cada minuto", terminaba diciendo.

'I Don't Want to Wait', vuelve a la cabecera de 'Dawson Crece'

Estas palabras de Joshua Jackson han coincidido en el tiempo con el regreso a la serie de la canción original de la cabecera. El tema 'I Don't Want to Wait' de Paula Cole que tuvo que ser sustituido por "Run Like Mad" de Jann Arden por una cuestión de derechos.

Algo que ha sido anunciado por Netflix en un tuit donde dice: "Fans de 'Dawson Crece', me complace anunciar que, por fin, escucharán la icónica canción de Paula Cole 'I Don't Want to Wait' cuando vean los créditos de apertura".