La temporada de NBC se llena de comedias

Esta temporada llega cargada de carcajadas para la NBC. La cadena estadounidense apuesta por la comedia en el toño y estrena las series 'Are you there vodka? It's me Chelsea' sobre la vida de una amante de la bebida, 'Up all night' sobre los padres primerizos y 'Free agents' sobre la vida de las citas después del divorcio.



La comedia 'Are you there vodka? It's me Chelsea' se basa en el libro autobiográfico de Chelsea Handler. Natalie Morales interpreta a la mejor amiga de Chelsea, mientras Moore y Koy interpretan a las compañeras de trabajo de la protagonista.



'Up all night' supone la vuelta de Christina Appelgate a la televisión. Esta comedia, que es el primer estreno de la NBC (14 de septiembre), se centra en el matrimonio de Reagan y su marido Chris son los orgullosos padres de la pequeña Amy, una niña que no fue buscada. Reagan tiene una carrera que requiere toda su atención, así que deciden ir en contra de la tradición y ella es la que trabaja mientras que Chris se queda en casa cuidando de Amy. La vuelta al trabajo de Reagan será difícil porque sentirá la presión de un duro trabajo unida a la de la recién estrenada maternidad.



Después del estreno de 'Up all night', la NBC estrena 'Free Agents', centrada en las agencias matrimoniales. Alex se acaba de divorciar y Helen perdió a su prometido hace un año. Ninguno de los dos está preparado para tener citas de nuevo, pero terminan en la cama juntos una noche. Además, trabajan juntos por lo que deciden seguir siendo amigos después de su encuentro romántico. Sus compañeros de trabajo también se inmiscuirán en esta relación, incluso el jefe.



Pero no solo de risas viven las cadenas y la NBC lo sabe. Después de cancelar su proyecto con la heroína Wonder Woman, la cadena estadounidense estrena el próximo 22 de septiembre 'Prime Suspect'. Se trata de un remake de la serie británica del mismo nombre, protagonizada por Helen Mirren. Ahora está protagonizada por Maria Bello que interpreta a la detective Jane Timoney.



Como toda cadena que se precie, la NBC también tiene una serie de época. 'The Playboy Club' está ambientada a principios de los años 60 y se sitúa en el

legendario Playboy Club. La serie se adentra en el mundo de la seducción de las Conejitas con mafiosos, políticos y artistas como Tina Turner y Sammy Davis Jr. Todo este mundo de enormes ambiciones esconde además muchos secretos.