Tatianna es conocida por su participación en la segunda temporada de 'RuPaul's Drag Race' y también en la versión 'All Stars'. La drag queen de 30 años, cuyo nombre real es Joey Santolini, fue arrestada el pasado fin de semana por desorden público tras un altercado en una discoteca, según contó TMZ.

Tras su puesta en libertad, la drag queen ha aclarado a través de Twitter que está bien. "Fue una situación estúpida que desearía que no hubiera pasado pero estas cosas pasan y la gente comete errores. No hubo violencia ni ridículo. Aparezco llorando en la foto porque estaba asustada y nunca había estado en una posición así. Me hubiera gustado poder sonreír".

Rápidamente algunas compañeras del reality han contestado a su declaración intentando quitarle hierro al asunto, como Trixie Mattel, que ha comentado: "Vale, ¿pero por qué en tu foto policial apareces más guapa que en cualquiera de mis fotos de carnet?".