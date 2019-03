Los superhéroes conquistan la televisión

Muchas veces lo extraordinario se convierte en ordinario, y la adaptación televisiva de superhéroes va camino de conseguirlo. Tras el éxito cosechado con la serie 'Agents of SHIELD', Marvel prepara cuatro nuevas series de televisión. A estos nuevos proyectos hay que sumarle la ficción protagonizada por la agente Carter (novia del capitán América) en la cadena ABC.



Por otro lado, DC Cómics no está dispuesto a quedarse atrás, y ya está trabajando en el regreso a la televisión del universo de Batman con la serie 'Gotham' para Fox, o una serie basada en el personaje de Wonder Woman. Y también tiene en cartera a Flash el personaje que aparecerá en tres episodios de 'Arrow' y que luego tendrá su propia ficción en The CW.



Pero Marvel no escatima, y menos cuando se trata de seguir expandiendo su universo a través de la pequeña pantalla y dar una nueva respuesta a la vocación expansiva de su rival más directa. Según informa el portal Deadline, la compañía está preparando en un secreto casi absoluto cuatro nuevas series y una miniserie de acción real que podrían venderse en un solo paquete.



En total, 60 episodios de los cuales se rumorean ya posibles candidatos para su emisión como Amazon, Netflix, WGN América y hasta incluso operadores de vídeo bajo demanda (VOD). Esto es lo único que se sabe de un proyecto que, de hacerse realidad, consolidaría aún más la ficción de superhéroes en la televisión.



Pese a todo, que un operador se arriesgue con 60 episodios de golpe no suele ser algo normal, pero Marvel actualmente resulta una gran tentación, y sería una gran oportunidad para incluir en la programación un proyecto que atraería a millones de seguidores.