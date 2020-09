'Supergirl' se acaba: El emotivo mensaje de despedida de Melissa Benoist

Se acaba de anunciar que 'Supergirl' llega a su final cuando termine su temporada 6. La inesperada noticia de The CW viene solo unos meses después de que la primera serie del universo, 'Arrow', despidiera su viaje.

Afortunadamente, el equipo de 'Supergirl' tendrá la oportunidad de dar un final cerrado a su historia con la sexta temporada, que se estrenará en 2021 y cuyo rodaje se verá retrasado debido a la maternidad de su protagonista, Melissa Benoist, junto a su co-star Chris Wood.

La actriz, que asegura que Supergirl le ha cambiado la vida, ha compartido un emotivo mensaje tras saberse la noticia.

"Decir que ha sido un honor encarnar a este personaje icónico sería quedarse muy corta. Haber visto el increíble impacto que la serie ha tenido en chicas jóvenes alrededor del mundo siempre me ha hecho sentir honrada y sin palabras. [Supergirl] ha tenido ese impacto en mí también. Me ha enseñado la fuerza que no sabía que tenía, a encontrar esperanza en los lugares más oscuros, y que somos más fuertes cuando estamos unidos. Lo que representa nos empuja a todos a ser mejores. Ha cambiado mi vida para mejor, y estaré siempre agradecida. Estoy muy emocionada de que tengamos la oportunidad de planear nuestra conclusión a este increíble viaje, y no puedo esperar para que veáis lo que tenemos preparado. Os prometo que vamos a hacer una brutal temporada final".

Seguro que te interesa

Melissa Benoist comparte un desgarrador vídeo contando que ha sido víctima de violencia doméstica