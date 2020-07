"Tenía pensamientos suicidas": Lucas Till ('MacGyver') denuncia el infierno que vivió a manos del creador de la serie

Lucas Till es la estrella de la serie de televisión 'MacGyver' que pronto estrenará su quinta temporada. Durante el rodaje de la serie, el actor ha denunciado que sufrió una fuerte presión por parte del showrunner de la misma, Peter Lenkovs, al encontrarse con vejaciones de todo tipo, metiéndose principalmente con su forma física y llevándole, como dice en una entrevista para Vanity Fair, a tener "pensamientos suicidas" durante la primera temporada.

"Nunca he trabajado tan duro en mi vida, y no me importa el trabajo duro", decía el actor de 'X-Men'. "Pero la forma en que Peter trata a la gente es simplemente inaceptable. Me sentía al borde del suicidio el primer año en el show por la forma en que me hizo sentir. Pero la forma en la que ha tratado a la gente alrededor, ese era el punto que me rompía".

En cuanto a los comentarios que hacía sobre su apariencia, Till decía lo siguiente: "Siempre había algo de mi apariencia que no le contentaba como cuando llevaba una bata de hospital y a nuestro productor… le pareció gracioso lo que dijo Lenkov sobre que mis piernas eran jodidamente horribles y que no podían volver a enseñarlas de nuevo".

Otras fuentes internas del rodaje también afirmaron que "Peter tiene algo en contra de Lucas, ¿sabes? Simplemente lo tiene". También aseguraban haber visto cambiar y ver cómo le había afectado esto a Till.

Peter Lenkovs finalmente fue despedido no solo de esta producción sino de las otras dos en las que estaba involucrado, 'Hawai 5.0' y 'Magnum P.I.', y de las que también recibió quejas por su comportamiento en el set.