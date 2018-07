Steven Soderbergh dirigirá 'Godless', la nueva serie de Netflix

Netflix ha "fichado" a Steven Soderbergh para su nuevo proyecto, 'Godless'. El ganador de un Oscar por 'Traffic' dirigirá esta miniserie estilo western ambientada en Santa Fe en 1884.



'Godless' contará con el guión de Scott Frank (responsable de 'Minority Report' y 'The Wolverine'), según informa el portal The Hollywood Reporter. Ambos se vuelven a reunir casi 20 años después de colaborar juntos en la película 'Un romance muy peligroso' ("'Out of Sight').



La ficción que prepara Netflix estará producida por ambos junto a Casey Silver. Aún se desconocen el resto de detalles salvo que se tratará de un western ambientado en el año 1884 y que será rodada en Santa Fe (Nuevo México).